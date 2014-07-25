Программист-разработчик

Имея опыт некоммерческой разработки под Android в личных проектах более года, имею желание применить его в работе в качестве разработчика программ.

Также есть опыт программирования, полученный при решении различных задач системного администрирования и автоматизации и приобретенный во время обучения в университете.

Поскольку на данный момент не могу предоставить какого-либо портфолио, готов первое время работать без предоплаты, с оплатой по факту выполнения заказа или какой-либо его части.

Некоторые мои эксперименты можно посмотреть на GitHub:

https://github.com/NikitaDevnet

Имею опыт разработки под Android с применением следующих технологий: Android SDK, Google Maps API, Алгоритмы и структуры данных, ORM, Java, JavaScript, HTML, XML, CSS, HTTP.

Также есть некоторый опыт работы с Qt Framework (C++/QML), JavaFX.

Имею некоторый опыт разработки и работы с небольшими базами данных SQL (HSQLDB, MySql, PostgreSQL (PL/Perl)).

Имею базовые знания PHP, Pascal, Assembler.

IDE: IntelliJ IDEA, Qt Creator, Eclipse.

Есть опыт работы с Git.

Имею опыт выполнения различных задач автоматизации с использованием PowerShell, ShellScript, Batch files, Perl, Java, AutoIt.

Владею английским (чтение компьютерной технической документации без словаря), разговорным немецким (уровень B1), отлично понимаю разговорный украинский. Русский родной.

Обладаю самообучаемостью, новые технологии осваиваю самостоятельно при необходимости их использования.

Имею возможность удаленно работать 8 часов в день, 5 дней в неделю. Если будет необходимость переработок, то возможно и более. По воскресениям не работаю.

Гарантирую постоянное присутствие на связи в оговоренное время.

Хотел бы не участвовать в разработке проектов, которые относятся к разработке игр.

Имею многолетний опыт работы системным администратором. По ряду различных причин хотел бы переквалифицироваться на разработчика программного обеспечения.