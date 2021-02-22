NikitaDyomin

Никита Дёмин NikitaDyominNikitaDyomin
26 летКазахстан/Павлодар
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Переводчик с русского на английский с английского на рускиий. Писиьменный перево, последовательный перевод, редактирование.
Переводчик с высшим образованием.
Опыт работы с переводами - 4 года.
Провожу переводы текстов различных жанров и направлений: литературный, научные, техническо-научные, медицинские, дипломатические, экономические.
Имеется опыт работы с последовательным переводом, "переводом с листа", письменным переводом, также занимаюсь стилистической обработкой текста на языках ИЯ и ПЯ.
Способен браться за переводы любой сложности, исполнение в кратчайшие сроки.
Используемое ПО для перевода "SDL Trados Studio", что производить перевод быстрей, используя сохраненные слова и словосочетания в памяти программы, без ущерба для внешнего вида документации, брошюр и т.д.