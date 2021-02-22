NikitaDyomin

Переводчик с русского на английский с английского на рускиий. Писиьменный перево, последовательный перевод, редактирование.

Переводчик с высшим образованием.

Опыт работы с переводами - 4 года.

Провожу переводы текстов различных жанров и направлений: литературный, научные, техническо-научные, медицинские, дипломатические, экономические.

Имеется опыт работы с последовательным переводом, "переводом с листа", письменным переводом, также занимаюсь стилистической обработкой текста на языках ИЯ и ПЯ.

Способен браться за переводы любой сложности, исполнение в кратчайшие сроки.

Используемое ПО для перевода "SDL Trados Studio", что производить перевод быстрей, используя сохраненные слова и словосочетания в памяти программы, без ущерба для внешнего вида документации, брошюр и т.д.