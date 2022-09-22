NikitaKolesnikov

Транскрибатор

Студент Российской Таможенной Академии. Обучаюсь на третьем курсе, по специальности «Международные отношения в таможенном деле» Начинающий транскрибатор. Опыт работы 4 месяца в консалтинговой компании «Лекс-консалт». Владею навыком «Слепой» печати, продвинутый пользователь ПК. Готов рассмотреть любые предложения (транскрибация конференций, лекций, совещаний, аудиофайлов, перенос сканов или рукописей в машинописный формат). Все заказы выполняю в срок и строго в соответствии с ТЗ. Возможно долгосрочное сотрудничество при условии дистанционной работы.