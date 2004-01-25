🔥Искали пунктуального верстальщика? Поздравляю, Вы его нашли! 🔥
Привет! 👋Меня зовут Никита, я верстальщик. Начал заниматься данным занятием больше года назад, за это время сумел сверстать более 5 макетов. Усердно начал узнавать, учить и практиковаться примерно пол года назад. Каждый день пополняю свои знания и улучшаю способности вёрстки. Открыт для общения, занимаюсь спортом(волейболом в основном), люблю проводить время с пользой.
Обращаясь к моим услугам вы можете получить такие виды сайтов как:
✅ Лендинг
✅ Одностраничник
✅ Сайт визитка
Изученные языки:
- Html5
- SASS/SCSS
- Flexbox
- Методология БЭМ
- Аккуратный код
- Responsive
- Подключение шрифтов(Goole Fonts, Nomail,WebFonts)
- Адаптивная вёрстка
К плюсам работы со мной вы получаете:
1.Бесплатные поправки, если вы что-то решили дополнить или поправить, сделаю бесплатно.
2.Точную вёрстку как в макете, с соблюдением размеров и отступов, картинок, шрифтов и прочее.
3.Хороший адаптив, ваш сайт будет иметь адаптив, как на ПК, так и на мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.
4.Соблюдаю сроки.
Создаю сайты по макетам из:1.Figma
💬 Поддерживать связь можно тут:1. mail: [email protected]
2. ВКонтакте: https://vk.com/spiritoriginal
3. Telegram: https://t.me/KuzminNikita04
4. Diskord: Spirit#1634
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