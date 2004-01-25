🔥Искали пунктуального верстальщика? Поздравляю, Вы его нашли! 🔥

Привет! 👋

Меня зовут Никита, я верстальщик. Начал заниматься данным занятием больше года назад, за это время сумел сверстать более 5 макетов. Усердно начал узнавать, учить и практиковаться примерно пол года назад. Каждый день пополняю свои знания и улучшаю способности вёрстки. Открыт для общения, занимаюсь спортом(волейболом в основном), люблю проводить время с пользой.

Обращаясь к моим услугам вы можете получить такие виды сайтов как:

✅ Лендинг

✅ Одностраничник

✅ Сайт визитка

Изученные языки:

Html5

SASS/SCSS

Flexbox

Методология БЭМ

Аккуратный код

Responsive

Подключение шрифтов(Goole Fonts, Nomail,WebFonts)

Адаптивная вёрстка

К плюсам работы со мной вы получаете:

1.Бесплатные поправки, если вы что-то решили дополнить или поправить, сделаю бесплатно.

2.Точную вёрстку как в макете, с соблюдением размеров и отступов, картинок, шрифтов и прочее.

3.Хороший адаптив, ваш сайт будет иметь адаптив, как на ПК, так и на мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.

4.Соблюдаю сроки.

 Создаю сайты по макетам из:

1.Figma

💬 Поддерживать связь можно тут:

2. ВКонтакте: https://vk.com/spiritoriginal

3. Telegram: https://t.me/KuzminNikita04

4. Diskord: Spirit#1634