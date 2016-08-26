NikitaRudnev

Приветствую! Я - Никита Руднев - частный веб-мастер, дизайнер, мне 25 лет.

Приветствую! Я - Никита Руднев - частный веб-мастер, дизайнер, мне 25 лет.

Специализируюсь на разработке лендинг пейдж и настройке контекстной рекламы Яндекс Директ.

Занимаюсь созданием лендинг пейдж с уникальным, эксклюзивным дизайном для Вашей компании, услуги или продукта.

Успешно работаю в сфере веб-дизайна, разработки и рекламы с 2013 года. Постоянно слежу за трендами в сайтостроении и рекламе. Регулярно повышаю квалификацию и занимаюсь самообразованием.

За все время работы мной создано более 100 интернет-страниц и настроено около 50 рекламных кампаний Яндекс Директ с общим количеством ключей 1 000 000 +. Я создаю качественные, современные, красочные лендинг пейдж отвечающие всем трендам сегодняшнего дня.