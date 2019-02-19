Создание дизайн-проекта - очень важный этап для реализации интерьера помещения, по этому я гарантирую:

- Прислушиваться ко всем Вашим пожеланиям и идеям;

- Постоянно быть на связи в рабочие дни;

- Обсуждать с Вами каждый новый этап и детали проекта;

Все эти пункты сделают работу такой, какой вы хотели бы ее видеть!

Время разрабботки проекта в среднем занимает 5 дней, но все зависит от сложности

При заказе этой услуги Вы получаете:

- 3 варианта планирования пространства с расстановкой мебели;

- План размещения мебели с размерами (на утвержденном варианте расстановки)

- 3D фотореалестичные визуализации