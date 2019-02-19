Никита Сороковский NikitaSorokovskyNikitaSorokovsky
26 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание дизайн-проекта - очень важный этап для реализации интерьера помещения, по этому я гарантирую:
- Прислушиваться ко всем Вашим пожеланиям и идеям;
- Постоянно быть на связи в рабочие дни;
- Обсуждать с Вами каждый новый этап и детали проекта;
Все эти пункты сделают работу такой, какой вы хотели бы ее видеть!
Время разрабботки проекта в среднем занимает 5 дней, но все зависит от сложности
При заказе этой услуги Вы получаете:
- 3 варианта планирования пространства с расстановкой мебели;
- План размещения мебели с размерами (на утвержденном варианте расстановки)
- 3D фотореалестичные визуализации
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Портфолио
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