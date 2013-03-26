Эффективное продвижение Вашего сайта и Twitter(Твиттер)аккаунта!

Ведение и продвижение Твиттер(Twitter) аккаунта Вашего бренда, также продвижение Вашей странички ВКонтакте(наполнение постами, новостями и т.д.)!

1.) Cоздание и оформление Twitter аккаунта под ключ = 6000 рублей.

2.) Ведение Вашего профиля, администрирование, наполнение контентом – (постинг твиттов – на внешний сайт, постинг реплаев, постинг ретвиттов,) – 8000 рублей в месяц.

3.) Привлечение пользователей по тематике (русскоязычные читатели). Стоимость за 1000 фолловеров:

- без таргетинга – 2000 руб

- Ваша целевая аудитория (по ключевым словам) – 3000 руб

4.) Лайки на сайт через твиттер

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Портфолио:

Вывод сайта в ТОП Яндекса и Гугла. Тематика - шелковое постельное бельё

Ключевые слова по выводу:

шелковое бельё, шелковое постельное бельё, шелковый плед, натуральный шелк.