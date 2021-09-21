Nikita_Gaimak

Транскрибация наше будущее
Энергичен и завзятый молодой человек.
Желаю набраться опыта в этой сфере занятости.
Если мне поручено задание выполню его вовремя,а что главное качественно.
Хотя я и проживаю не в РФ, но могу довольно толково печатать и расставлять знаки препинания.
Специализации:
Расшифровка аудио/видеозаписей(транскрибация собственно);
Перевод текста с русского на украинский и наоборот;
Владею базовыми навыками английского.
Дополнительная информация:
Внимательность;
Аккуратность;
Желание выполнить работу в срок.