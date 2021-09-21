Nikita_Gaimak

Транскрибация наше будущее

Энергичен и завзятый молодой человек.

Желаю набраться опыта в этой сфере занятости.

Если мне поручено задание выполню его вовремя,а что главное качественно.

Хотя я и проживаю не в РФ, но могу довольно толково печатать и расставлять знаки препинания.

Специализации:

Расшифровка аудио/видеозаписей(транскрибация собственно);

Перевод текста с русского на украинский и наоборот;

Владею базовыми навыками английского.

Дополнительная информация:

Внимательность;

Аккуратность;

Желание выполнить работу в срок.