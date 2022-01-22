Nikita_Kazantsev

Никита Казанцев Nikita_KazantsevNikita_Kazantsev
23 годаРоссия/Барнаул
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SMM-Специалист
Опыт И Специализация
SMM:
-Сертифицированный специалист по продвижению Tik Tok;
-Личный максимальный результат в Tik Tok - 70к подписчиков;
-Подробный план по созданию полноценного бизнеса с помощью Tik Tok;
-Администрация аккаунтов в Tik Tok и VK;
-Создание сетки аккаунтов личного бренда;
Дизайн:
-Создание превью-обложек для соц.сетей;
-Оформление соц.сетей;
-Разработка креативов
Действие аккаунта приостановлено!