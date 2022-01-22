Nikita_Kazantsev

Никита Казанцев Nikita_Kazantsev

 
23 годаРоссия/Барнаул
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SMM-Специалист

Опыт И Специализация

SMM:

-Сертифицированный специалист по продвижению Tik Tok;

-Личный максимальный результат в Tik Tok - 70к подписчиков;

-Подробный план по созданию полноценного бизнеса с помощью Tik Tok;

-Администрация аккаунтов в Tik Tok и VK;

-Создание сетки аккаунтов личного бренда;

Дизайн:

-Создание превью-обложек для соц.сетей;

-Оформление соц.сетей;

-Разработка креативов