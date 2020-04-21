Nikita_Molchanov

Режиссёр монтажа

﻿Я – молодой перспективный специалист в области кинопроизводства. С 2018 года я начал работать в компании "Navsegda agency", где снял и смонтировал огромное количество контента. Начиная от food video для ресторанной группы "Комитет" хронометражем до 60 секунд, съёмки отчётных роликов для "ДЛТ" и заканчивая отчётными видео с таких крупных фестивалей как "Petshop days" и закрытых вечеринок серии "Sonata 2.0". За время работы в агентстве я также спродюсировал рекламный ролик для компании "Petshop" бюджетом 300 000₽. В 2019 году начал работать на event промо группу "System 108", заняв должность креативного директора. Где успешно проработал сценографию к самой длинной художественной трансляции в истории музыкальных онлайн стримов.

﻿Вот небольшой список преимуществ в работе со мной:

- Полное погружение в ваш проект

- Анализ вашей целевой аудитории и, как следствие, поиск лучших монтажных решений

- Создание музыки для ваших проектов

- Обсуждение результата на каждом этапе работы (По вашему желанию разумеется)

- Отличная, продуктивная коммуникация и уважение к вашему времени

﻿﻿Я люблю решать сложные задачи и буду рад сотрудничать с вами!