Nikita_Sidorchuk

Никита Сидорчук Nikita_Sidorchuk

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#128312;Качественная и доступная верстка | Посадка сайтов на Wordpress.

О себе:

Занимаюсь Web-розроботкой более полу года, имею за плечами достаточное количество практики и немало свёрстанных макетов. С каждым днем улучшаю свои знания и стремлюсь к тому, что бы делать свою роботу максимально качественно.

Гарантия:

В течении месяца после выдачи архива с работой, я быстро и бесплатно исправляю свой ошибки которые я допустил во время роботы (если вдруг такие имеются).

Особенности:

  • Не нарушаю сроков.
  • Не беру предоплату.
  • Всегда на связи.
  • Доступные цены.
Умения и навыки:
  • HTML5.
  • CSS / SASS.
  • JavaScript.
  • БЭМ.
  • Flexbox.
  • Bootstrap 4/5.
  • Grid.
  • Кроссбраузерность.
  • Адаптивная верстка.
  • Иконочный шрифт.
  • Оптимизация по Google PageSpeed Insights.
  • Wordpress.
Мои контакты:

Портфолио