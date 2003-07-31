🔸Качественная и доступная верстка | Посадка сайтов на Wordpress.
О себе:
Занимаюсь Web-розроботкой более полу года, имею за плечами достаточное количество практики и немало свёрстанных макетов. С каждым днем улучшаю свои знания и стремлюсь к тому, что бы делать свою роботу максимально качественно.
Гарантия:
В течении месяца после выдачи архива с работой, я быстро и бесплатно исправляю свой ошибки которые я допустил во время роботы (если вдруг такие имеются).
Особенности:
- Не нарушаю сроков.
- Не беру предоплату.
- Всегда на связи.
- Доступные цены.
- HTML5.
- CSS / SASS.
- JavaScript.
- БЭМ.
- Flexbox.
- Bootstrap 4/5.
- Grid.
- Кроссбраузерность.
- Адаптивная верстка.
- Иконочный шрифт.
- Оптимизация по Google PageSpeed Insights.
- Wordpress.
- Telegram: https://t.me/NikitaSidorchuk
- E-mail: [email protected]
- Skype: live:.cid.4d70d9d6638767e6 или https://join.skype.com/invite/p93dtzDU2POV
Портфолио
- Адаптивная верстка лендинга19 просмотров