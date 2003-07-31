🔸Качественная и доступная верстка | Посадка сайтов на Wordpress.

О себе:

Занимаюсь Web-розроботкой более полу года, имею за плечами достаточное количество практики и немало свёрстанных макетов. С каждым днем улучшаю свои знания и стремлюсь к тому, что бы делать свою роботу максимально качественно.

Гарантия:

В течении месяца после выдачи архива с работой, я быстро и бесплатно исправляю свой ошибки которые я допустил во время роботы (если вдруг такие имеются).

Особенности:

Не нарушаю сроков.

Не беру предоплату.

Всегда на связи.

Доступные цены.