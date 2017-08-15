Nikita_Zag

Переводы с английского и немецкого, с корректурой и редакцией.

Высококачественный выверенный перевод в группах русский-английский, русский-немецкий!

Портфолио:

‣ Диплом Санкт-Петербургского государственного университета о знании английского языка на уровень C1

‣ Диплом университета Гейдельберга (Германия) о знании немецкого языка на уровень B2.

‣ Опыт академического и научного перевода – 2 года.

Квалификация:

• Общая тематика.

• Рекламные объявления и маркетинг.

• Туризм и путешествия.

• Культура и искусство.

• Общественные и гуманитарные науки.

• Документы и договоры.

Цена договорная, но всегда – самая выгодная!