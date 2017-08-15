Nikita_Zag

Переводы с английского и немецкого, с корректурой и редакцией.
Высококачественный выверенный перевод в группах русский-английский, русский-немецкий!
Портфолио:
‣ Диплом Санкт-Петербургского государственного университета о знании английского языка на уровень C1
‣ Диплом университета Гейдельберга (Германия) о знании немецкого языка на уровень B2.
‣ Опыт академического и научного перевода – 2 года.
Квалификация:
• Общая тематика.
• Рекламные объявления и маркетинг.
• Туризм и путешествия.
• Культура и искусство.
• Общественные и гуманитарные науки.
• Документы и договоры.
Цена договорная, но всегда – самая выгодная!
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