Nikita_Zag

Никита Nikita_Zag

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Переводы с английского и немецкого, с корректурой и редакцией.

Высококачественный выверенный перевод в группах русский-английский, русский-немецкий!

Портфолио: 

‣ Диплом Санкт-Петербургского государственного университета о знании английского языка на уровень C1 

‣ Диплом университета Гейдельберга (Германия) о знании немецкого языка на уровень B2. 

‣ Опыт академического и научного перевода – 2 года. 

Квалификация: 

• Общая тематика. 

• Рекламные объявления и маркетинг. 

• Туризм и путешествия. 

• Культура и искусство. 

• Общественные и гуманитарные науки. 

• Документы и договоры. 

Цена договорная, но всегда – самая выгодная!