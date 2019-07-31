Nikita_ishutov

- Составление стратегии развития и продвижения
- Ведение аккаунтов соц.сетях:
- анализ аккаунта и конкурентов
- Составление контент-плана на месяц
- Составление плана на месяц и отчеты в конце месяца по выполнению задач+ отчёт по достигнутым показателям (просмотры, охват, вовлечённость (ER) и т.д.)
- Разработка макета/шаблона профиля + обложки для Stories Highlights
- Текстовый контент на месяц (адаптированный под каждую соц.сеть)
- Подбор хэштегов и геотегов
- Проведение розыгрышей, интерактивов, лайктаймов и др.активностей
- ответы на комментарии и сообщения
СОЗДАНИЕ ФОТО И ВИДО КОНТЕНТА
- Фотосъемка товаров компании
- Видеосъёмка товаров и процесса работы
- Обработка фотографий
- Монтаж видео
- Обработка контента в едином стиле
- Адаптация контента под шаблоны, используемые в профиле
ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
- Настройка и ведение таргетированной рекламы:
- Нахождение целевой аудитории путем полной воронки
- Работа с Google Pixel
- Таргет/ретаргет
- Анализ Ца
- Анализ групп объвлений
- Оптимизация рекламного бюджета
- Детальный таргетинг
- Создание индивидуальных аудиторий, работа с ними
* анализ ЦА и конкурентов
* Создание рекламных объявлений (фото/видео-креативы и тексты)
* Подбор и сегментирование аудиторий
* Сплит-тестирование
* Оптимизация рекламных объявлений для снижения затрат
* Подбор и анализ блогеров для рекламы и сотрудничество с ними.