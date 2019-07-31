Nikita_ishutov

Smm-специалист/Таргетолог/Контент-менеджер

- Составление стратегии развития и продвижения

- Ведение аккаунтов соц.сетях:

- анализ аккаунта и конкурентов

- Составление контент-плана на месяц

- Составление плана на месяц и отчеты в конце месяца по выполнению задач+ отчёт по достигнутым показателям (просмотры, охват, вовлечённость (ER) и т.д.)

- Разработка макета/шаблона профиля + обложки для Stories Highlights

- Текстовый контент на месяц (адаптированный под каждую соц.сеть)

- Подбор хэштегов и геотегов

- Проведение розыгрышей, интерактивов, лайктаймов и др.активностей

- ответы на комментарии и сообщения

СОЗДАНИЕ ФОТО И ВИДО КОНТЕНТА

- Фотосъемка товаров компании

- Видеосъёмка товаров и процесса работы

- Обработка фотографий

- Монтаж видео

- Обработка контента в едином стиле

- Адаптация контента под шаблоны, используемые в профиле

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

- Настройка и ведение таргетированной рекламы:

- Нахождение целевой аудитории путем полной воронки

- Работа с Google Pixel

- Таргет/ретаргет

- Анализ Ца

- Анализ групп объвлений

- Оптимизация рекламного бюджета

- Детальный таргетинг

- Создание индивидуальных аудиторий, работа с ними

* анализ ЦА и конкурентов

* Создание рекламных объявлений (фото/видео-креативы и тексты)

* Подбор и сегментирование аудиторий

* Сплит-тестирование

* Оптимизация рекламных объявлений для снижения затрат

* Подбор и анализ блогеров для рекламы и сотрудничество с ними.