Web developer
Всем привет. Меня зовут Никита, мне 22 года, я верстальщик-самоучка. Максимально ответственно подхожу к каждой работе, дорабатываю каждую мелочь, стэк знаний:
- Навыки работы с графическими редакторами в контексте верстки: Photoshop, Zeplin, Figma, Avocode.
- Умею работать с графикой для web'a, в том числе с SVG
- Хорошо знаю все тонкости HTML и CSS на практике
- Умею работать с GitHub и системой контроля версий Git
- Навыки работы Bootstrap 4 и знание технологии FlexBox
- Навыки работы с препроцессорами Sass/Scss/Less
- Адаптация верстки под разные экраны: планшеты, нетбуки, мобильные версии и т.д.
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