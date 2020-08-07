Nikitd_19

Никита Тадевосян Nikitd_19

 
26 летРоссия/Владивосток
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web developer

Всем привет. Меня зовут Никита, мне 22 года, я верстальщик-самоучка. Максимально ответственно подхожу к каждой работе, дорабатываю каждую мелочь, стэк знаний:

  • Навыки работы с графическими редакторами в контексте верстки: Photoshop, Zeplin, Figma, Avocode.
  • Умею работать с графикой для web'a, в том числе с SVG
  • Хорошо знаю все тонкости HTML и CSS на практике
  • Умею работать с GitHub и системой контроля версий Git
  • Навыки работы Bootstrap 4 и знание технологии FlexBox
  • Навыки работы с препроцессорами Sass/Scss/Less
  • Адаптация верстки под разные экраны: планшеты, нетбуки, мобильные версии и т.д.
HTMLCSSBootstrapFigmaSCSSSASSPhotoshopGit