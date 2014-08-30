NikitinAG

Александр NikitinAG

 
45 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн 3D наклейки

    Здравствуйте, интересует дизайн напольные 3D наклейки, Гипермаркет строительных материалов, нужно что то тематическое на пол.  3D макет соответственно смотрится 3Д только с определённой точи и поэтому имеет вытянутую форму. При положительном сотрудничестве, дизайны планируются и дальше..

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработчик, программист сайта - специалист по wordpress

    $30

    Необходимо: 1) Обновить версию [url=http://wordpress.org/]WordPress [/url](с резервным копированием сайта) 2) Обновить CMS - [url=http://wordpress.org/]WordPress [/url]3) Большое количество дублей страниц из-за пэйдженатора - нужно понять откуда они берутся и привести всё в порядок. 4) Много пустых страниц или практически пустых. – закрыть или отредактировать.  5) Странные страницы в индексе ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Информативные тексты

    Здравствуйте! Нужен опытный копирайтер для написания 67 информационный текстов общим объемом 53 К символов о рекламной продукции, её производстве.  Краткое описание: - используемые рекламные материалы, их описание; - производство рекламной продукции, описание работы; - применяемое оборудование; - качество работ; - конкурентные ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3 D макет

    $50

    Требуется прорисовка макета 3 Д  Необходима срочная (сегодня - завтра) прорисовка макета:  коньки + шайба + текст Коньки и шайбу делаем объемными (как в жизни) с наклоном (чтобы когда подходишь к паллете, казалось что коньки как бы ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прорисовка макетов 3 d

    $80

    Требуется прорисовка макетов 3 Д На данный момент необходима прорисовка макетов на три борта автомобилей компьютерной техники (1 борт = 50 $) Макеты изготавливаются - отсылаются нам, далее возможно корректируются и дорабатываются.. Далее прорисовка разных макетов будет ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обновление сайта

    $1000

    Необходимо проделать работы по сайту: 1) Перенос всех имеющихся страниц с их индивидуальными номерами (более 100 шт.), и со всеми имеющими на них ссылками 2) прописание и редактирование мета-тег на страницах для поисковиков. 3) «живое» ...

    Форма обратной связи
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты продающие

    $500

    Здравствуйте! Нужен опытный копирайтер для написания 35 продающих текстов общим объемом 70К символов о рекламной продукции, её производстве. сайт: http://комплекснаяреклама.рф/ Краткое описание: - используемые рекламные материалы, их описание; - производство рекламной продукции, описание работы; - применяемое оборудование; - качество работ; - ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт

    $250

    По сайту - нужно его перенести с теми порядковыми страницами, которые есть у страниц сайта. Добавить ещё страницы. Привязка к соц-страницам. Сейчас сайт такой http://комплекснаяреклама.рф/ - хотел бы примерно вот такой: http://metall-vizitki.ru/ ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продающие тексты

    $250

    Здравствуйте! Нужен опытный копирайтер для написания 25 продающих текстов общим объемом 50К символов о рекламной продукции, её производстве. сайт: http://комплекснаяреклама.рф/ Краткое описание: - используемые рекламные материалы, их описание; - производство рекламной продукции, описание работы; - применяемое оборудование; - качество ...

    Наружная рекламанет заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Max_Bu
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
9 баллов
8 лет назад
Прорисовка макетов 3 d
Было приятно работать. Корректно поставлена задача, и в процессе выполнения никаких сложностей не возникало. Спасибо за сотрудничество.
Молодец !
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$1500
10 баллов
9 лет назад
Тексты продающие
Спасибо за приятное сотрудничество!
Работает замечательно, восхитительно, изумительно и в сжатые сроки!
Ответный отзыв