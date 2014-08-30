Здравствуйте, интересует дизайн напольные 3D наклейки, Гипермаркет строительных материалов, нужно что то тематическое на пол. 3D макет соответственно смотрится 3Д только с определённой точи и поэтому имеет вытянутую форму. При положительном сотрудничестве, дизайны планируются и дальше..
- 3D-графика6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима работа специалиста по юзабилити сайта комплекснаяреклама.рфТестирование сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Необходимо: 1) Обновить версию [url=http://wordpress.org/]WordPress [/url](с резервным копированием сайта) 2) Обновить CMS - [url=http://wordpress.org/]WordPress [/url]3) Большое количество дублей страниц из-за пэйдженатора - нужно понять откуда они берутся и привести всё в порядок. 4) Много пустых страниц или практически пустых. – закрыть или отредактировать. 5) Странные страницы в индексе ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужен опытный копирайтер для написания 67 информационный текстов общим объемом 53 К символов о рекламной продукции, её производстве. Краткое описание: - используемые рекламные материалы, их описание; - производство рекламной продукции, описание работы; - применяемое оборудование; - качество работ; - конкурентные ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо изготовление мобильной версии сайта и внести некоторые правки в данном дизайне сайта на движке wordpressВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется прорисовка макета 3 Д Необходима срочная (сегодня - завтра) прорисовка макета: коньки + шайба + текст Коньки и шайбу делаем объемными (как в жизни) с наклоном (чтобы когда подходишь к паллете, казалось что коньки как бы ...3D-графика7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Требуется прорисовка макетов 3 Д На данный момент необходима прорисовка макетов на три борта автомобилей компьютерной техники (1 борт = 50 $) Макеты изготавливаются - отсылаются нам, далее возможно корректируются и дорабатываются.. Далее прорисовка разных макетов будет ...3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $1000
Необходимо проделать работы по сайту: 1) Перенос всех имеющихся страниц с их индивидуальными номерами (более 100 шт.), и со всеми имеющими на них ссылками 2) прописание и редактирование мета-тег на страницах для поисковиков. 3) «живое» ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Здравствуйте! Нужен опытный копирайтер для написания 35 продающих текстов общим объемом 70К символов о рекламной продукции, её производстве. сайт: http://комплекснаяреклама.рф/ Краткое описание: - используемые рекламные материалы, их описание; - производство рекламной продукции, описание работы; - применяемое оборудование; - качество работ; - ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
По сайту - нужно его перенести с теми порядковыми страницами, которые есть у страниц сайта. Добавить ещё страницы. Привязка к соц-страницам. Сейчас сайт такой http://комплекснаяреклама.рф/ - хотел бы примерно вот такой: http://metall-vizitki.ru/ ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужен опытный копирайтер для написания 25 продающих текстов общим объемом 50К символов о рекламной продукции, её производстве. сайт: http://комплекснаяреклама.рф/ Краткое описание: - используемые рекламные материалы, их описание; - производство рекламной продукции, описание работы; - применяемое оборудование; - качество ...Наружная рекламанет заявокЗакрыт10 лет назад