Nikitin_Egor

Независимо от бюджета проекта, взявшись за выполнение, работаю с полной отдачей и вовлеченностью.

Независимо от бюджета проекта, взявшись за выполнение, работаю с полной отдачей.

После выполнения заказа я вам отправляю видеоролик с водяным знаком "демо-версия", и после оплаты вы получаете готовую работу.

Я готов смонтировать для вас видео любой сложности (слайд-шоу, рекламный ролик, видеоотчет, музыкальный клип, документальный фильм, развлекательная программа и т.д.).

К каждому проекту я подхожу со 100% вовлеченностью, так как занимаюсь интересным мне делом, так же учитываю все ваши пожелания.