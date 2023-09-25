NikitiukVadim

Вадим Никитюк NikitiukVadim

 
57 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Таргетолог

Таргетированная реклама в instagram и facebook

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лишние средства на не целевой трафик? Обращайтесь ко мне – я помогу продвинуть ваш бренд и сделаю его более узнаваемым благодаря таргетированной рекламе, настроенной под вашу нишу и целевую аудиторию.

Расширьте свою аудиторию и повысьте узнаваемость с помощью услуг таргетированной рекламы

Портфолио

Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
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