Таргетолог
Таргетированная реклама в instagram и facebook
Хотите продвинуть свой бизнес и привлечь клиентов? Не хотите тратить
лишние средства на не целевой трафик? Обращайтесь ко мне – я помогу продвинуть ваш бренд и сделаю его более узнаваемым благодаря таргетированной рекламе, настроенной под вашу нишу и целевую аудиторию.
Расширьте свою аудиторию и повысьте узнаваемость с помощью услуг таргетированной рекламы
Портфолио
- Доставка еды2 просмотра
Социальные сети (SMM и SMO)
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$5/час
от $5от 3 дней
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