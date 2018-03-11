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Здравствуйте, меня зовут Александр. Я в веб-дизайне уже 3 года, за это время собрал более 15 работ в портфолио, выигрывал в конкурсах по веб-дизайну, а ещё умею верстать сайты на webflow. Посмотрите на моё портфолио и напишите мне.