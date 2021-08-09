Всё что нужно знать обо мне для сотрудничества
Привет. Я целеустремленный человек, который найдёт подход к любому человеку. Выполняю работы данных типов:
- обработка фотографий
- дизайн с 0 до 100
- создание визиток, логотипов и различных баннеров для ваших платформ
Мои главные способности это - креатив и крайне хорошее мышление. Именно поэтому, я могу отредактировать вашу фотографию для соц.сети таким образом, что когда вы увидите финальный образец у вас отпадёт челюсть :)
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