Всё что нужно знать обо мне для сотрудничества

Привет. Я целеустремленный человек, который найдёт подход к любому человеку. Выполняю работы данных типов:

- обработка фотографий

- дизайн с 0 до 100

- создание визиток, логотипов и различных баннеров для ваших платформ

Мои главные способности это - креатив и крайне хорошее мышление. Именно поэтому, я могу отредактировать вашу фотографию для соц.сети таким образом, что когда вы увидите финальный образец у вас отпадёт челюсть :)