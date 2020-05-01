Сайты любой сложности, графический дизайн, SMM, мобильные приложения.

Сайты•Создание простого сайта ( lending page, одностраничный сайт ) •Создание интернет-магазина •Создание сложного сайта (многостраничный сайт)

Ведение страницыСео продвижение (для того чтобы вывести в топ)Google adwords / yandex direct, настойка + (бюджет на рекламу)

——Графический дизайн

•Логотип •Фирменный стиль / брендирование •Визитка ——SMM

Полностью ведение аккаунта.— Оформление профиля— Обработка контента под Инстаграмм формат и своевременный постинг— Увеличение количества вашей реальной целевой аудитории— Создание 5 анимационных роликов для истории — Моментальное уведомление вас о новых сообщения и комментариях для своевременного и грамотного ответа— Вывод постов в топ— Рассылки и приветствие новых подписчиков об акциях и ваших услугах— Поиск блогеров для размещения вашей рекламы ( бюджет оплачивается отдельно)— Размещение конкурсов— Аналитика продвижения

•Анимационный ролик для истории •Создание стильного контента для аккаунта •Настройки таргетинга —— Мобильные приложения— Разработка многофункциональных мобильных приложений. Индивидуальные решения, адаптивный дизайн, продуманный интерфейс, интеграция с другими сервисами.

Создание бота в Telegram