Специалист по тестированию программного обеспечения
Добрый день, на данный момент работаю и обучаюсь по специальности "Специалист по тестированию". Есть опыт работы в двух крупных российских компаниях. За время работы тестировал: различные web-приложения, мобильные приложения (На IOS), API. Всегда готов развиваться дальше.
Почему Вам нужен именно я? Потому что я молодой специалист, который ищет нестандартные подходы решения проблем, обожаю разбираться и впоследствии тестировать интересные проекты. Смогу расписать документацию (Тест-кейсы, баг-репорты, чек-листы, план тестирования и др.) максимально ясно и понятно.
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Тестирование ПО
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$10/час
от 4 часов
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