Специалист по тестированию программного обеспечения

Добрый день, на данный момент работаю и обучаюсь по специальности "Специалист по тестированию". Есть опыт работы в двух крупных российских компаниях. За время работы тестировал: различные web-приложения, мобильные приложения (На IOS), API. Всегда готов развиваться дальше.

Почему Вам нужен именно я? Потому что я молодой специалист, который ищет нестандартные подходы решения проблем, обожаю разбираться и впоследствии тестировать интересные проекты. Смогу расписать документацию (Тест-кейсы, баг-репорты, чек-листы, план тестирования и др.) максимально ясно и понятно.