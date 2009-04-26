Резюме

На соискание должности: удаленный переводчик.

Терехова Анна Валерьевна

Год рождения: 1985 г.

Адрес: г. Севастополь.

ОПЫТ РАБОТЫ:

5,5 лет - по н. в.

Перевод текстов научно-технической литературы (следующие тематики: строительная, автомобильная, информационные технологии, телекоммуникации, судостроительная, электроника, Майкрософт, нефть и газ, реклама) и перевод текстов художественной литературы.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2002 г. – 2007 г.

Дневная форма обучения.

Севастопольский Национальный Технический Университет.

Диплом «Специалиста».

Специальность «Перевод», квалификация переводчика научно-технической литературы с английского и немецкого языков.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

Английский язык – свободное владение (основной).

Украинский язык – свободное владение (основной).

Немецкий язык – свободное владение.

Русский язык – грамотно.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ:

ПК – опытный пользователь.

Internet – опытный пользователь.

Умение пользоваться электронными словарями.

Умение работать с прикладными программами для переводчиков.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Оперативность, ответственность, внимательность, аккуратность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Постоянный доступ в Internet.

Срочность, конфиденциальность переводимых документов

гарантирую.

ICQ: 451518717