Резюме
На соискание должности: удаленный переводчик.
Терехова Анна Валерьевна
Год рождения: 1985 г.
Адрес: г. Севастополь.
ОПЫТ РАБОТЫ:
5,5 лет - по н. в.
Перевод текстов научно-технической литературы (следующие тематики: строительная, автомобильная, информационные технологии, телекоммуникации, судостроительная, электроника, Майкрософт, нефть и газ, реклама) и перевод текстов художественной литературы.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2002 г. – 2007 г.
Дневная форма обучения.
Севастопольский Национальный Технический Университет.
Диплом «Специалиста».
Специальность «Перевод», квалификация переводчика научно-технической литературы с английского и немецкого языков.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
Английский язык – свободное владение (основной).
Украинский язык – свободное владение (основной).
Немецкий язык – свободное владение.
Русский язык – грамотно.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ:
ПК – опытный пользователь.
Internet – опытный пользователь.
Умение пользоваться электронными словарями.
Умение работать с прикладными программами для переводчиков.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Оперативность, ответственность, внимательность, аккуратность.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Постоянный доступ в Internet.
Срочность, конфиденциальность переводимых документов
гарантирую.
ICQ: 451518717