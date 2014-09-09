англо-русский переводчик

Языки:

Родной язык: Русский, Украинский

Направление перевода: Английский-Русский(Украинский), Русский(Украинский)-Английский

Цель:

Получение должности переводчика

Образование:

Сентябрь 2009 год – июль 2014 год – Днепродзержинский Государственный Технический Университет, Факультет иностранных языков, специальность – филолог-переводчик английского, французского

Опыт работы:

С 2010 по настоящее время работаю репетитором английского языка

С июня по июль 2012 года проходила летнюю практику в качестве переводчика

С января по март 2013 года проходила практику в качестве преподавателя английского языка

С февраля по март 2014 года проходила практику на кафедре перевода ДГТУ

Дополнительные знания и навыки:

MS Word, Excel, Déjà vu, Adobe Photoshop.