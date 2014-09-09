Екатерина Шаповалова-приходченко Nikol280712Nikol280712
31 годУкраина/Каменское
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
англо-русский переводчик
Языки:
Родной язык: Русский, Украинский
Направление перевода: Английский-Русский(Украинский), Русский(Украинский)-Английский
Цель:
Получение должности переводчика
Образование:
Сентябрь 2009 год – июль 2014 год – Днепродзержинский Государственный Технический Университет, Факультет иностранных языков, специальность – филолог-переводчик английского, французского
Опыт работы:
С 2010 по настоящее время работаю репетитором английского языка
С июня по июль 2012 года проходила летнюю практику в качестве переводчика
С января по март 2013 года проходила практику в качестве преподавателя английского языка
С февраля по март 2014 года проходила практику на кафедре перевода ДГТУ
Дополнительные знания и навыки:
MS Word, Excel, Déjà vu, Adobe Photoshop.
Портфолио
- Примеры переводов127 просмотров