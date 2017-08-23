Сопровождение тендеров, закупок. Составление любых видов договоров
Предлагаю следующие услуги:
-анализ документации о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
-экспертиза заявки участника закупки;
-подготовка заявки на участие в процедуре электронный аукцион;
-подготовка заявки на участие в процедуре конкурс;
-подготовка заявки на участие в процедуре запрос котировок;
-подготовка запросов на разъяснение положений документации о закупке;
-аккредитация на электронных площадках; -подготовка жалобы в Федеральную Антимонопольную Службу;
-представление интересов в Федеральной Антимонопольной Службе;
-подготовка заявления в Арбитражный суд;
- представление интересов в судебных инстанциях.
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