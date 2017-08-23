Сопровождение тендеров, закупок. Составление любых видов договоров

Предлагаю следующие услуги:

-анализ документации о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

-экспертиза заявки участника закупки;

-подготовка заявки на участие в процедуре электронный аукцион;

-подготовка заявки на участие в процедуре конкурс;

-подготовка заявки на участие в процедуре запрос котировок;

-подготовка запросов на разъяснение положений документации о закупке;

-аккредитация на электронных площадках; -подготовка жалобы в Федеральную Антимонопольную Службу;

-представление интересов в Федеральной Антимонопольной Службе;

-подготовка заявления в Арбитражный суд;

- представление интересов в судебных инстанциях.