NikolaSocur

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Образование:

2003-2006 Художественная школа г.Чигирин. Диплом с отличием.

2006-2010 КНУТД профильное образование (компьютерный дизайнер интерьера и мебели)

диплом художника-дизайнера (бакалавр)

4 года опыта работы в сфере дизайна (полиграфия, компьютерная разработка дизайна интерьера и мебели, создания иллюстраций вручную и обработка изображений в графических програмах).

- свободное владение программами: Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3ds Max;

- умение хорошо рисовать от руки;

- разработка дизайна интерьера и мебели;

- разработка промышленного дизайна;

- исправление и доработка дизайна ;

Креативность, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, порядочность.

Работаю на совесть, а не на спешку.

С заказчиком обговариваю все нюансы работы.

Спасибо за внимание!