NikolaSocur

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Образование:
2003-2006 Художественная школа г.Чигирин. Диплом с отличием.
2006-2010 КНУТД профильное образование (компьютерный дизайнер интерьера и мебели)
диплом художника-дизайнера (бакалавр)
4 года опыта работы в сфере дизайна (полиграфия, компьютерная разработка дизайна интерьера и мебели, создания иллюстраций вручную и обработка изображений в графических програмах).
- свободное владение программами: Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3ds Max;
- умение хорошо рисовать от руки;
- разработка дизайна интерьера и мебели;
- разработка промышленного дизайна;
- исправление и доработка дизайна ;
Креативность, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, порядочность.
Работаю на совесть, а не на спешку.
С заказчиком обговариваю все нюансы работы.
Спасибо за внимание!