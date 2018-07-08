Всё для сайта!
Все этапы создания и разработки Web-сайтов
Внимательное изучение каждого заказа, высокая скорость работы, большой опыт, высшее образование.
1. Web-программирование
PHP7: WordPress, 1C-Bitrix, Joomla, Yii2, MVC ...
JavaScript: jQuery, AJAX ...
MySQL: оптимизация, настройка ...
2. Дизайн/Верстка
HTML5/CSS3: верстка любой сложности, адаптивная верстка, Bootstrap (и др. фреймворки), SCSS, LESS ...
3. Тестирование
Поиск багов, XSS, SQL-инъекций ...
4. Настройка Web-сервера
Apache, Nginx, защита от DDOS-атак ...
Более подробнее вы можете узнать обо мне на сайте http://nikolaev1.ru
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