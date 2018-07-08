Всё для сайта!

Все этапы создания и разработки Web-сайтов

Внимательное изучение каждого заказа, высокая скорость работы, большой опыт, высшее образование.

1. Web-программирование

PHP7: WordPress, 1C-Bitrix, Joomla, Yii2, MVC ...

﻿JavaScript: jQuery, AJAX ...

﻿MySQL: оптимизация, настройка ...

2. Дизайн/Верстка

HTML5/CSS3: верстка любой сложности, адаптивная верстка, Bootstrap (и др. фреймворки), SCSS, LESS ...

3. Тестирование

Поиск багов, XSS, SQL-инъекций ...

4. Настройка Web-сервера

Apache, Nginx, защита от DDOS-атак ...

Более подробнее вы можете узнать обо мне на сайте http://nikolaev1.ru