NikolaiGarfield

Видеомонтажер, фоторедактор, начинающий копирайтер

Занимаюсь фото и видео монтажом с 2015-го года, веду канал в Youtube, также имею опыт в записи и озвучивании видеороликов на русском и английском языках.

Свободно говорю по-английски, со средним акцентом, уровень B2 по CEFR.

Есть опыт в написании текстов для видеороликов и статей-отзывов (тематика: видеоигры, железнодорожный транспорт, путешествия). Малый опыт в написании художественных текстов (готовых публикаций нет).

Опыт работы со следующими программами:

-Adobe Photoshop (фотомонтаж и фотообработка)

-Sony Vegas Pro и Movavi Video Editor (видеомонтаж)

-OBS (запись видео и прямые трансляции)

-Microsoft Office: Word, Exel, Power Point