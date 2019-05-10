Nikolas-manager

Николай Назаров Nikolas-managerNikolas-manager
28 летРоссия/Глазов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Помогу вам создать сайт
Являюсь frontend-разработчиком.
Плюсы работы со мной:
- адаптивная верстка под любые устройства пользователей
- корректная работа вашего сайта на всех самых популярных браузерах
- в дальнейшем можно будет легко и удобно изменять ваш сайт
- сопровождаю проекты в дальнейшем
- код сайта написанный мной отвечает требованиям валидации и семантики
- обсуждаем тех задание, пожелания, сроки, стоимость, схему оплаты;
- вносите предоплату, предоставляю ссылку на онлайн-превью проекта;
- выполняю работу согласно оговорённому тех заданию и/или макетам;
- вносите оставшуюся часть оплаты, потом передаю готовый проект.
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