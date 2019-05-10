Nikolas-manager

Николай Назаров Nikolas-manager

 
28 летРоссия/Глазов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Помогу вам создать сайт

Являюсь frontend-разработчиком. 

Плюсы работы со мной:

  • адаптивная верстка под любые устройства пользователей
  • корректная работа вашего сайта на всех самых популярных браузерах
  • в дальнейшем можно будет легко и удобно изменять ваш сайт
  • сопровождаю проекты в дальнейшем
  • код сайта написанный мной отвечает требованиям валидации и семантики
Стандартная схема работы: 

  • обсуждаем тех задание, пожелания, сроки, стоимость, схему оплаты;
  • вносите предоплату, предоставляю ссылку на онлайн-превью проекта;
  • выполняю работу согласно оговорённому тех заданию и/или макетам;
  • вносите оставшуюся часть оплаты, потом передаю готовый проект.