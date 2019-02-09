NikolasKrr

Веб-дизайнер. Оформляю сайты и социальные сети.

Приветствую! Спасибо, что обратили внимание на мой аккаунт.

Я специализируюсь в основном на лендингах. Также есть опыт разработки дизайна для крупных многостраничных проектов.

Работаю с растровой и векторной графикой, поэтому для меня не проблема оформить сообщество, создать логотип или сверстать коммерческое предложение.

У меня богатый опыт в продажах (8 лет) и в маркетинге (4 года), поэтому все мои работы имею чёткую структуру, каждый элемент размещается с определённой целью и работает на достижение целевого действия.