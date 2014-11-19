Копирайтинг, рерайтинг в сжатые сроки по доступной цене
Здравствуйте,уважаемые заказчики. За умеренную плату,но вовремя и качественно выполняю:
-рерайт,
-копирайт,
-набор текстов,
-корректор,
-написание статей на самые разнообразные тематики(возможно на английском языке)
-написание отзывов, постов, комментариев,
-переводы английского на русский/украинский и с русского/украинского на английский.Темы разные.(Технический/литературный)
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $3
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Копирайтинг
нет отзывов
$0.6/час
от $2
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