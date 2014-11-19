Копирайтинг, рерайтинг в сжатые сроки по доступной цене

Здравствуйте,уважаемые заказчики. За умеренную плату,но вовремя и качественно выполняю:

-рерайт,

-копирайт,

-набор текстов,

-корректор,

-написание статей на самые разнообразные тематики(возможно на английском языке)

-написание отзывов, постов, комментариев,

-переводы английского на русский/украинский и с русского/украинского на английский.Темы разные.(Технический/литературный)