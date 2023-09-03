Немного обомне.

Являюсь 3д моделлером среднего уровня, обучался на ютубе, работаю в блендере 3д. Так же умею немного анимировать. в моделировании много лет, много об этом знаю, но уделял мало времени на практику.

Такие модели как различные приборы, предметы декора, мебель, дома для меня не соствят особого труда, а вот с персонажами гораздо сложнее. Так же кое что знаю об анимировании и правке костей.

Орентируюсь на игровые модели.

Хочу попробывать свои силы во фрилансе.