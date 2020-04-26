NikolayR-1976

Меня зовут Николай Рехлинский, мне 43 года, уменя за плечами высшее техническое образование и опыт работы руководителем направления по безопасности труда на промышленном предприятии, в течении более
чем 10 лет. А ещё я начинающий специалист по продвижению в соц сетях, СММ-менеджер.
Сейчас я занимаюсь на серьезных курсах повышения квалификации по продвижению во
ВКонтакте.
Для стажировки при прохождении обучения я возьму только один проект, с которым
плотно буду работать целый месяц.Что конкретно буду делать?
Будет:
— Проведён аудит Вашей группы ВК.
— Создан единый фирменный стиль оформления для постов.
— Разработан контент-план, который будет доносить до клиента ключевые идеи, которые
помогут Вам продавать от поста к посту.
— Посты будут опубликованы по специальной технике, чтобы стимулировать заявки.
— Опубликованы специальные полезно-продающие посты, которые ненавязчиво
привлекут клиентов.
— Проведено несколько активностей для продвижения вашей группы БЕЗ ЗАТРАТ.
И это далеко не всё...
Более того, над проектом мне будет помогать работать команда опытных кураторов.
Они будут проверять каждое мое домашнее задание, и давать рекомендации.
Вероятно, что за ближайший месяц, мы сделаем для вашей группы гораздо больше,
чем было сделано в ней до этого.
Если вам интересно обсудить возможность, чтобы я взял именно ваш проект и мы серьезно над ним поработали — пишите мне [email protected]