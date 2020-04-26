NikolayR-1976

Меня зовут Николай Рехлинский, мне 43 года, уменя за плечами высшее техническое образование и опыт работы руководителем направления по безопасности труда на промышленном предприятии, в течении более

чем 10 лет. А ещё я начинающий специалист по продвижению в соц сетях, СММ-менеджер.

Сейчас я занимаюсь на серьезных курсах повышения квалификации по продвижению во

ВКонтакте.

Для стажировки при прохождении обучения я возьму только один проект, с которым

плотно буду работать целый месяц.Что конкретно буду делать?

Будет:

— Проведён аудит Вашей группы ВК.

— Создан единый фирменный стиль оформления для постов.

— Разработан контент-план, который будет доносить до клиента ключевые идеи, которые

помогут Вам продавать от поста к посту.

— Посты будут опубликованы по специальной технике, чтобы стимулировать заявки.

— Опубликованы специальные полезно-продающие посты, которые ненавязчиво

привлекут клиентов.

— Проведено несколько активностей для продвижения вашей группы БЕЗ ЗАТРАТ.

И это далеко не всё...

Более того, над проектом мне будет помогать работать команда опытных кураторов.

Они будут проверять каждое мое домашнее задание, и давать рекомендации.

Вероятно, что за ближайший месяц, мы сделаем для вашей группы гораздо больше,

чем было сделано в ней до этого.

Если вам интересно обсудить возможность, чтобы я взял именно ваш проект и мы серьезно над ним поработали — пишите мне [email protected]