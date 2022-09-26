Nikolenko3112

Анастасия Николенко Nikolenko3112Nikolenko3112
32 годаУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
HR
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Для работодателя:
- ПОДБОР ПЕРСОНАЛА. В пакет услуги входит: снятие заявки на подбор, составление профиля должности, чек-листа телефонного интервью, определение компетенций и методов оценки, определение каналов поиска, написание продающей вакансии, размещение вакансии на целевых каналах, проведение телефонного интервью, проведение собеседования, написание карты мотивации по финальным кандидатам (от 360 $ за вакансию)
- КОНСУЛЬТАЦИЯ. Для собственником малого и среднего бизнеса, hr, рекрутеров. Любой hr вопрос
- АДАПТАЦИЯ. В пакет услуги входит: координация по ТЗ, аудит текущего состояния, определение ответственных, написание индивидуального проекта по блокам: job offer, самоэффективность новичка, ясность роли, социальная интеграция, знание культуры.
- РЕЗЮМЕ . В услугу входит: разбор текущего резюме, исправление, определение сильных сторон, определение каналов размещения. В результате вы получите больше откликов работодателей и больше приглашений на собеседование