Как добиться повышения зарплаты?

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта.

Предлагаю набраться терпения и ознакомиться с содержанием нестандартного предложения.

В чем заключается нестандартность предложения?

1. Нам не удалось найти компанию в России, которая оказывает такие же услуги.

2. При заключении договора о сотрудничестве, ваши затраты окупятся многократно и кроме этого - на этом сможете дополнительно заработать.

3. Этой проблемой занимается лично В.В.Путин. Но его неправильно консультируют, что доказано нашими специалистами еще в 90х годах.

В чем заключается суть нашего предложения?

Хотим этого или нет, хорошо или плохо – мы живем сегодня в условиях жестокого рынка. Рынок требует качественные товары, услуги и соответственно - квалифицированных специалистов. Квалифицированные специалисты требуют достойную заработную плату. Поэтому руководители Государства и Субъектов Российской Федерации начали принимать реальные шаги по увеличению размеров заработной платы до 4х раз к 2020 году. Многие экономисты считают, что задача – не выполнима. Мы доказали, что задача выполнима при существующих тарифах и рентабельности.

Эти шаги отражены в заявлении бывшего Руководителя администрации Президента Сергея Нарышкина - о заработной плате к 2020 году:

http://www.newizv.ru/news/2010-04-16/125275/

Почему же многие экономисты считают, что эта задача не выполнима?

Да, эта задача невыполнима при производственных отношениях, которые сложились в советское время.

И сегодня многие крупные предприятия работают по старинке, где рабочий и основные производители работ не чувствуют связи между количеством и качеством реализованной продукции со своей заработной платой.

На каком основании мы можем заявить, что ведущие экономисты России неправильно консультируют В.В.Путина?

Экономисты России утверждают, что для увеличения размеров заработной платы - нужно повысить производительность труда. Это – всем понятно.

Представим каменщика, бетонщика, плотника, работника – который стоит за конвейером. Они сегодня работают на пределе своих возможностей.

Допустим, что решение об увеличении размеров заработной платы в 4 раза - принято. Следовательно, по рекомендации экономистов, нужно поднять производительность труда – в 4 раза. Этого никто не выдержит! Это – тупик!

Реальны ли задачи, поставленные руководителями Государства?

Да, они реальны уже сегодня! Эта, на первый взгляд, сложная проблема решается очень просто! Для этого нужно, выражаясь научными терминами, изменить производственные отношения.

Как долго мы занимались этой проблемой?

1. Группа специалистов с 1978 года занимается разработкой и внедрением методики увеличения доли заработной платы в составе продукции и услуг с одновременным уменьшением себестоимости продукции.

2. Внедрено в производство и достигнуто увеличение заработной платы в 3 и более раз при той же себестоимости и тарифах.

3. Первые результаты отражены в статье сайта «Яркий пример эффективности предлагаемой методики»:

http://npo-progress.tiu.ru/a23597-yarkij-primer-effektivnosti.html

4. Как этого добиться, можно прочитать в статье «Формула Рецепта лечения экономики России»:

http://npo-progress.tiu.ru/a23870-formula-retsepta-lecheniya.html

5. Мы благодарны бывшему Министру экономики Республики Татарстан Бикбову Дамиру Мансуровичу, который морально поддержал наши первые шаги в 90х годах. Тогда этот вопрос никого не интересовал, а сегодня стал наиважнейшей проблемой.

Что дает данное предложение?

1. В любой отрасли народного хозяйства достигается уменьшение себестоимости.

2. В любой отрасли народного хозяйства достигается увеличение доли заработной платы в составе продукции и услуг на 10-30 %.

3. Ликвидируется воровство на 100 %.

4. Решаются все вопросы ресурсосбережения.

5. Решаются все вопросы производительности труда.

6. Решаются все кадровые вопросы.

7. Комплект документов составляет основу для защиты диссертации.

• Сроки внедрения: 1-3 месяца.

• Сроки получения результатов: 1-2 месяца с момента внедрения.

• Стоимость услуг (от 1000 рублей) зависит от квалификации Ваших специалистов и глубины сотрудничества.

В стоимость минимальных услуг состоит из комплекта шаблонов базовых документов:

1. Проект приказа о переходе на новую систему оплаты труда.

2. Копия заявления о приеме на работу.

3. Проект положения об оплате труда.

4. Проект положения о коммерческой тайне.

5. Проекты договоров на выполнение работ и оказание услуг (три вида).

6. Проект договора о полной материальной ответственности.

7. Проект Морального кодекса организации.

Порядок перехода на новую систему организации производства.

1. Принимаете решение о целесообразности данной системы организации производства.

2. Получаете пакет документов.

3. Определяетесь со структурой учета затрат и оплаты, т.е. с кем будете заключать договора:

• Индивидуальные договора с каждым работником.

• По отделам.

• По бригадам.

• По цехам и т.д.

4. Для начала - систему нужно внедрить в какой-то бригаде, цеху или отделе. Результаты быстро проявятся на примере водителя или механизатора. Нужно выбрать экономически подкованного и желающего заработать.

5. Издаете и принимаете необходимые приказы, положения. Заключаете договора.

6. Главным звеном в этой системе является определение нормативов (расценок). Может, пока не совсем понятен этот термин, но он очень прост и они у вас уже имеются в бухгалтерских данных.

Например, на автомашину имеются затраты на один час работы или тонно-километр услуг. Это и есть норматив.

Порядок сотрудничества.

• По вашей заявке мы отправляем проект договора и условия сотрудничества.

• С получением подписанного договора и оплаты, мы отправляем пакет документов.

• При необходимости, сотрудничество предлагается продолжить в виде консультаций.

• Нам интересно - вам выгодно, когда в процессе внедрения будет участвовать наш специалист.

• При заключении договора с другими Заказчиками по вашим предложениям, компания перечисляет на ваш расчетный счет 10% от суммы сделки.

С уважением, Токранов Н.И.

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