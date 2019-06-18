NikonovaSofya

Менеджер по продажам

В мои обязанности сейчас входит:

Построение множества маркетинговых каналов

Получение целевых клиентов

Чёткое выявление всех потребностей клиента, желаемого результата, диапазона сроков и бюджета. Приоритизация клиентов

Поиск / подбор лучших ликвидных объектов недвижимости

Проведение показов, консультаций

Налаживание длительных отношений с клиентом. Поиск новых потенциальных клиентов через довольного состоявшегося клиента, его отзывы и рекомендации.