NikonovaSofya

Софья NikonovaSofya

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Менеджер по продажам

В мои обязанности сейчас входит:

  • Построение множества маркетинговых каналов
  • Получение целевых клиентов
  • Чёткое выявление всех потребностей клиента, желаемого результата, диапазона сроков и бюджета. Приоритизация клиентов
  • Поиск / подбор лучших ликвидных объектов недвижимости
  • Проведение показов, консультаций
  • Налаживание длительных отношений с клиентом. Поиск новых потенциальных клиентов через довольного состоявшегося клиента, его отзывы и рекомендации.
Ранее работала с проектом - игровой платформой Джойказино https://casino-joycasino.ru/zerkalo-joycasino.htm