NikonovaSofya

Менеджер по продажам
В мои обязанности сейчас входит:
- Построение множества маркетинговых каналов
- Получение целевых клиентов
- Чёткое выявление всех потребностей клиента, желаемого результата, диапазона сроков и бюджета. Приоритизация клиентов
- Поиск / подбор лучших ликвидных объектов недвижимости
- Проведение показов, консультаций
- Налаживание длительных отношений с клиентом. Поиск новых потенциальных клиентов через довольного состоявшегося клиента, его отзывы и рекомендации.
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