Nikson3

Никита Nikson3

 
29 летРоссия/Чита
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Профессиональный журналист. Имею опыт работы во всех видах журналистики: газетная, телевизионная, радио-журналистика, Интернет-журналистика, работа в пресс-службе. В основном, работаю в жанрах репортажа, новостной заметки, корреспонденции и интервью.

Увлекаюсь литературным творчеством. Увлекаюсь историей и саморазвитием.

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