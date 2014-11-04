Профессиональный журналист. Имею опыт работы во всех видах журналистики: газетная, телевизионная, радио-журналистика, Интернет-журналистика, работа в пресс-службе. В основном, работаю в жанрах репортажа, новостной заметки, корреспонденции и интервью.
Увлекаюсь литературным творчеством. Увлекаюсь историей и саморазвитием.
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