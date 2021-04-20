Регистрация ООО/ИП, внесение изменений

Подготовлю документы по регистрации ООО-заявление (форма 11001)-решение/протокол об учреждении -договор об учреждении( если больше одного участника в ООО)-заявление УСН(если не НДС)-помогу в подборе кодов ОКВЭД-устав-если потребуется, возможно подготовка гарантийного письма для юридического адреса +проконсультирую Вас в подаче и заверении документов у нотариуса, какой вариант более удобен.Дополнительный услуги:-Ликвидация ООО-смена наименования ООО-смена юридического адреса-смена кодов ОКВЭД-выход участника-смена директора -регистрации ИП-ликвидация ИПСтоимость услуги индивидуальна и в зависимости от наполнения, обсуждается лично при консультации.Всегда рада помочь в решении ваших вопросов.