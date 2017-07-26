Web-студия PlaNet (www.pla-net.website)

Ежедневная раскрутка аккаунтов, взаимная реклама при помощи более успешных аккаунтов и сообществ, привлечение медиа-лиц, разработка маркетинг стратегии продвижения проекта в интернете. Организация рекламных кампаний,поиск и привлечение медиалиц, разработка интересного для пользователя контента, SEO оптимизация, поисковая оптимизация сайта, разработка семантического ядра, Ведение и раскрутка аккаунтов в соц. сетях, интеграция сайта с социальными сетями, создание единой экосистемы, создание захватывающих instagram аккаунтов, по отдельному на каждый город где предстоит мероприятие, привлечение с их помощью аудитории, реклама на сторонних сайтах, расширение воронки посещаемости.Создание:Web-страница “Визитка”Landing PageМногостраничный сайтИнтернет-МагазинМобильная версияОптимизация под поисковые системыРазработка базового контента для Вашего сайтаРазработка логотипаРаскрутка соц.сетейСоставление контекстной рекламы (Yandex direct, Google Adwords, Avito)