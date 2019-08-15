Портфолио
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- Главная страница текстильного портала140 просмотров
- Дизайн главной страницы сайта для ударников.137 просмотров
- Дизайн главной для магазина натурального мёда132 просмотра
- Логотип и аватар для группы ВК "Maximum Mobility"105 просмотров
- Логотип и аватар для группы ВК "Природеум"122 просмотра
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- Логотип LegatoSoft335 просмотров
- Артефакт204 просмотра
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- Логотип для компании "Тендер+"342 просмотра