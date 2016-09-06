Образование:

Бакалавр архитектуры 2011-2016

АлтГТУ

Опыт работы:

Июнь 2013 — по настоящее время3 года 1 месяц

QuickpayАлтайский край, www.quickpay.ru/

Оператор технической поддержки

Оказание информационной поддержки по бесплатной для клиентов горячей линии.

Решение вопросов, связанных с непоступлением платежей. Просмотр жалоб,

пришедших по форме вопроса на сайте и решение конфликтных ситуаций.

Поддержание непрерывной работы системы проведения платежей. Прямой доступ к обороту

денежных средств: перепроведению - созданию платежей, пополнению

серверных счетов.

Информирование клиентов и вышестоящих специалистов о возникающих неполадках в функционировании процессинга.

Тесная взаимосвязь в работе со специалистами отдела мониторинга

технической исправности сети платежных терминалов.