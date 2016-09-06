Образование:
Бакалавр архитектуры 2011-2016
АлтГТУ
Опыт работы:
Июнь 2013 — по настоящее время3 года 1 месяц
QuickpayАлтайский край, www.quickpay.ru/
Оператор технической поддержки
Оказание информационной поддержки по бесплатной для клиентов горячей линии.
Решение вопросов, связанных с непоступлением платежей. Просмотр жалоб,
пришедших по форме вопроса на сайте и решение конфликтных ситуаций.
Поддержание непрерывной работы системы проведения платежей. Прямой доступ к обороту
денежных средств: перепроведению - созданию платежей, пополнению
серверных счетов.
Информирование клиентов и вышестоящих специалистов о возникающих неполадках в функционировании процессинга.
Тесная взаимосвязь в работе со специалистами отдела мониторинга
технической исправности сети платежных терминалов.