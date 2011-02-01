NinaShelis

Люблю и умею работать

Студия "ART-T-SHOK", с июня 2005 по ноябрь 2009

Должность: дизайнер,художник

Разработка и создание оригинального дизайна для текстиля(дизайнерские футболки,сумки), отрисовка(перевод растровых изображений в вектор), допечатная обработка изображений, создание каталогов, плакатов, буклетов.нанесение изображений на текстиль.

фотостудия "Объектив", с августа 2000 по ноябрь 2008

Должность: фотодизайнер,дизайнер,художник-график

обработка фото:ретушь, цветокоррекция, замена фона, фотомонтаж, создание коллажей, кадрировка.создание шаблонов для фотомонтажа, разработка дизайна фотоальбомов для учебных заведений.

радио "РЕКОРД", с марта 2006 по декабрь 2007

Должность: дизайнер

дизайн обложек музыкальных дисков