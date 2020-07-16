NinaWeblancer

Web-Designer

Живу и работаю в Израиле, периодически на пару месяцев приезжаю погостить в СПб.

Около 2х лет опыта работы в дизайне (агентства и фриланс).

Люблю учиться, стараюсь постоянно совершенствоваться и не оставаться на месте.

Внимательна к деталям, терпелива, усидчива. По природе категорически не конфликтна - предпочитаю любые спорные ситуации решать адекватным диалогом.

В свободное от работы время рисую, смотрю сериалы, занимаюсь рукоделием :)

Открыта к предложениям краткосрочного и долгосрочного сотрудничества,

могу работать только удалённо.