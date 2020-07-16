NinaWeblancer

Web-Designer
Живу и работаю в Израиле, периодически на пару месяцев приезжаю погостить в СПб.
Около 2х лет опыта работы в дизайне (агентства и фриланс).
Люблю учиться, стараюсь постоянно совершенствоваться и не оставаться на месте.
Внимательна к деталям, терпелива, усидчива. По природе категорически не конфликтна - предпочитаю любые спорные ситуации решать адекватным диалогом.
В свободное от работы время рисую, смотрю сериалы, занимаюсь рукоделием :)
Открыта к предложениям краткосрочного и долгосрочного сотрудничества,
могу работать только удалённо.