NinaYanina

Нина NinaYanina

 
57 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Обработка изображений в Fotoshop

Обработка изображений в Fotoshop

  • фотомонтаж, постеры, заставки, афиши, визитки, поздравительные открытки;
  • удаление/замена фона;
  • удаление лишних элементов, текста, водяных знаков, небольшая дорисовка недостающих частей объекта;
  • подбор нового фона и элементов для фотомонтажа;
  • коррекция цвета, яркости, насыщенности, улучшение качества изображения (зависит от разрешения исходного фото);
  • ретушь портретов - коррекция фигуры и лица (удаление морщинок, складок и т.п.)
  • реставрация старых фотографий - удаление пятен, изломов, небольшая дорисовка утраченных фрагментов;
  • изменение размеров фотографии, кадрирование;
  • любой формат конечного фото - png, jpg, psd (при необходимости все перечисленные)
Обработка фотографий
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$2/час
от $1от 1 часа
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