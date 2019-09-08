Обработка изображений в Fotoshop
Обработка изображений в Fotoshop
- фотомонтаж, постеры, заставки, афиши, визитки, поздравительные открытки;
- удаление/замена фона;
- удаление лишних элементов, текста, водяных знаков, небольшая дорисовка недостающих частей объекта;
- подбор нового фона и элементов для фотомонтажа;
- коррекция цвета, яркости, насыщенности, улучшение качества изображения (зависит от разрешения исходного фото);
- ретушь портретов - коррекция фигуры и лица (удаление морщинок, складок и т.п.)
- реставрация старых фотографий - удаление пятен, изломов, небольшая дорисовка утраченных фрагментов;
- изменение размеров фотографии, кадрирование;
- любой формат конечного фото - png, jpg, psd (при необходимости все перечисленные)
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Обработка фотографий
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