переводчик итальянского языка в сфере профессиональных коммуникаций,

Закончила в 2011 году УРФУ им.Первого президента России Б.Н.Ельцина, факультет международных отношений, специальность регионовнед - переводчик итальянского языка в сфере профессиональных коммуникаций.Закончила СОШ с углубленным изучением английского языка. В 2008,2009годах проходила обучение в Англии.В 2011году закончила курсы по специальности инженер-сметчик. Работаю инженером 2 категории. Являюсь репетитором по английскому языку, имею круг клиентов. Занимаюсь переводами с английского на русский и наоборот. С итальянского на русский и наоборот.