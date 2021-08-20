Nina_Kuzik

Нина Nina_Kuzik

 
38 летРоссия/Брянск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Я вижу себя фрилансером! Работа удалённо - это то, что мне нужно) Цель поставлена, мечты выбраны &#128175;🚀

Моё имя - Нина, я счастливая мама двоих сыновей. Помолвлена с любимым человеком, и счастлива как женщина 

После окончания обучения я получила сертификаты на такие востребованные профессии в наше время как:

 Ассистент онлайн-проектов (основы работы).

 Ассистент онлайн-продаж.

 Ассистент контент-менеджер.

 Ассистент технический специалист.

Чем я могу быть Вам полезна:

 Работа в Google Docs;

 Создание презентаций;

 Создание группы/паблик/страниц с нуля;

Оформление и ведение группы;

 Составление контент-плана;

 Анализ целевой аудитории;

 Настройка авто-рассылки;

 Модерация вебинаров;

 Создание вебинарной комнаты на платформе Bizon 365;

 Работа в Zoom.