Nina_Kuzik

Я вижу себя фрилансером! Работа удалённо - это то, что мне нужно) Цель поставлена, мечты выбраны 💯🚀

Моё имя - Нина, я счастливая мама двоих сыновей. Помолвлена с любимым человеком, и счастлива как женщина

После окончания обучения я получила сертификаты на такие востребованные профессии в наше время как:

Ассистент онлайн-проектов (основы работы).

Ассистент онлайн-продаж.

Ассистент контент-менеджер.

Ассистент технический специалист.

Чем я могу быть Вам полезна:

Работа в Google Docs;

Создание презентаций;

Создание группы/паблик/страниц с нуля;

Оформление и ведение группы;

Составление контент-плана;

Анализ целевой аудитории;

Настройка авто-рассылки;

Модерация вебинаров;

Создание вебинарной комнаты на платформе Bizon 365;

Работа в Zoom.