Nina_Kuzik

Я вижу себя фрилансером! Работа удалённо - это то, что мне нужно) Цель поставлена, мечты выбраны 💯🚀
Моё имя - Нина, я счастливая мама двоих сыновей. Помолвлена с любимым человеком, и счастлива как женщина
После окончания обучения я получила сертификаты на такие востребованные профессии в наше время как:
Ассистент онлайн-проектов (основы работы).
Ассистент онлайн-продаж.
Ассистент контент-менеджер.
Ассистент технический специалист.
Чем я могу быть Вам полезна:
Работа в Google Docs;
Создание презентаций;
Создание группы/паблик/страниц с нуля;
Оформление и ведение группы;
Составление контент-плана;
Анализ целевой аудитории;
Настройка авто-рассылки;
Модерация вебинаров;
Создание вебинарной комнаты на платформе Bizon 365;
Работа в Zoom.
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