Контент-менеджер/Помощник Seo-оптимизатора
Мои навыки:
- Владение компьютером: эл.почта, MS Word, Excel
- Опыт работы в 1C 8.2 1С-Битрикс
- Знание графических редакторов (Photoshop, CorelDRAW)
- Умение работать с большим объемом информации
- Начальное знание html
- Грамотная устная и письменная речь
- Опыт ведения групп в социальных сетях
- Написание\рерайт\копирайт статей, новостей и описаний товаров, подготовка фотографий к публикациям
- Ведение SMM (Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Facebook), проведение конкурсов в социальных сетях
- Работа с текстами (подбор ключей, контроль написания текстов, публикация статей, ведение отчетности)
- Заполнение карточек товаров, поиск информации, ее обработка
- Внимательность
- Аккуратность
- Усидчивость
- Ответственность
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