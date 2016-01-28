Nina_zima

Нина Nina_zima

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Контент-менеджер/Помощник Seo-оптимизатора

Мои навыки:

  • Владение компьютером: эл.почта, MS Word, Excel
  • Опыт работы в 1C 8.2 1С-Битрикс
  • Знание графических редакторов (Photoshop, CorelDRAW)
  • Умение работать с большим объемом информации
  • Начальное знание html
  • Грамотная устная и письменная речь
  • Опыт ведения групп в социальных сетях
  • Написание\рерайт\копирайт статей, новостей и описаний товаров, подготовка фотографий к публикациям
  • Ведение SMM (Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Facebook), проведение конкурсов в социальных сетях
  • Работа с текстами (подбор ключей, контроль написания текстов, публикация статей, ведение отчетности)
  • Заполнение карточек товаров, поиск информации, ее обработка
Личные качества:
  • Внимательность
  • Аккуратность
  • Усидчивость
  • Ответственность
HTMLБитриксCorelDRAWPhotoshop1С-Битрикс