Перепечатка текстов

Перепечатка текстов,которая включает в себя:1) Печать теста с отсканированных документов.2) Печать теста с книжных носителей.3) Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов.4) Сверка после внесения правок, набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.ВЫВОД информации С картинок,АУДИО,ВИДЕО И других источников.При сотрудничестве со мной вы получите:Вежливое и комфортное общение,быстрый рабочий процесс и конечно же выполнение всех работ в сроки.