Ninakakdela99

Нина Ninakakdela99

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Журналист, Переводчик, Креативная личность.

Образование: Журналистика и коммуникация в обществе. Специальность: Радио и Теле журналист. 

Опыт работы: На Радио. Польша. Написание статей для газет,журналов и блогов.

Тренинг: "Как разговорить дерево", "Пиши интересное для общества"

Предоставляемые услуги:Написание текстов любого объема, рерайт, выполнение рекламных статей, информационных текстов,выполнение работы в сжатые сроки.

Иностранные языки: Английский, Польский,Русский, Украинский.

Высокая скорость печати, легкий слог, уверенный пользователь ПК, четкое соблюдение стиля в наполнении текста.

Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований.