Ninakakdela99

Журналист, Переводчик, Креативная личность.

Образование: Журналистика и коммуникация в обществе. Специальность: Радио и Теле журналист.

Опыт работы: На Радио. Польша. Написание статей для газет,журналов и блогов.

Тренинг: "Как разговорить дерево", "Пиши интересное для общества"

Предоставляемые услуги:Написание текстов любого объема, рерайт, выполнение рекламных статей, информационных текстов,выполнение работы в сжатые сроки.

Иностранные языки: Английский, Польский,Русский, Украинский.

Высокая скорость печати, легкий слог, уверенный пользователь ПК, четкое соблюдение стиля в наполнении текста.

Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований.