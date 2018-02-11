Ninakakdela99

Журналист, Переводчик, Креативная личность.
Образование: Журналистика и коммуникация в обществе. Специальность: Радио и Теле журналист.
Опыт работы: На Радио. Польша. Написание статей для газет,журналов и блогов.
Тренинг: "Как разговорить дерево", "Пиши интересное для общества"
Предоставляемые услуги:Написание текстов любого объема, рерайт, выполнение рекламных статей, информационных текстов,выполнение работы в сжатые сроки.
Иностранные языки: Английский, Польский,Русский, Украинский.
Высокая скорость печати, легкий слог, уверенный пользователь ПК, четкое соблюдение стиля в наполнении текста.
Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований.