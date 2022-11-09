Niniluck_Writer

Журналист, писатель, копирайтер, спичрайтер

Независимый журналист, редактор, спичрайтер, копирайтер и писатель.

Говорю только по делу, работаю быстро и в полном соответствии с вашими требованиями.

Помогу понять, что хочет ваш потенциальный покупатель, ваша целевая аудитория или вы сами. Оформлю ваши мысли в четкий структурированный текст, приносящий просмотры и клиентов.

Имею опыт в написании и издании книг: мою первую книгу приобрело издательство "Эксмо Digital", крупнейший российский издатель.

Я дорожу своей репутацией, поэтому полностью отдаюсь работе с момента принятия заказа, предлагаю разные пути решения задачи и достижения результатов.

Если вы давно искали своего автора - вы его нашли!