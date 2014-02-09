NinochkaZima

Здравствуйте! Меня зовут Нина.

Я живу в промышленном большом городе Кривой Рог. Закончила несколько учебных заведений, курсов, так как я человек любознательный.

Образование:

1. Училище – машинист крана (диплом с отличием)

2. Техникум – техник-электрик

3. Национальная Металлургическая Академия Украины - Бакалавр (Специальность - электромеханические системы и автоматизация электропривода, диплом с с отличием)

4. Криворожский Национальный Университет - Специалист (Специальность - электромеханические системы и автоматизация электропривода, диплом с с отличием)

За время учебы в ВУЗе выполняла курсовые работы то ТАУ, ТОЭ. Особые успехи имела при написании рефератов на разные темы, поскольку выполняла работы нескольким курсам одновременно, по разным специальностям техническим и гуманитарным (в среднем бывало 10-40 рефератов в месяц).

С большим удовольствием писала рефераты по специальностям:

– автодело;

– ж/д транспорт;

– метрология;

– электрооборудование;

– электропривод.

Очень нравится писать дипломы для профтехучилищ, поскольку объем диплома небольшой, расчетов обычно или нет, или почти нет, зато СКОЛЬКО можно пофантазировать, главное в тему и от души.

Пару раз помогала редактировать технические статьи доцентам, поскольку они только осваивали работу на компьютере.

Знакомые, видя мои достижения и любовь посидеть за компьютером с пользой, посоветовали таким образом найти работу копирайтингом и рерайтингом.

Готова общаться по:

Skype Nina.ninel.sneg